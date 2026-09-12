Jose Lores

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Los zombis invaden el centro de Vigo

Imagine estar de compras en el Príncipe y que una gran marcha de apestosos muertos vivientes comience a seguirle. No son monstruos muy veloces, pero no se debe subestimar su hambre. Este sábado ocurrió algo así, quizá no tan amenazante como se describe, pero igualmente impactante. Fue el pistoletazo de salida del Galician Freaky Film Festival, un festival único que da espacio al cine que sale de la esfera mainstream. Es decir, a los filmes de bajo presupuesto, underground, de serie B, de ciencia ficción, terror u otros mundos alejados de lo habitual. Más información