Marta G. Brea

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El Otoño Lírico se prepara para deleitar a Vigo con su ópera

La ópera es un arte total. Antes del cine era la única disciplina que aunaba teatro con lírica, además de música en directo. Hoy no debería perder interés: sus intérpretes la definen como una experiencia imposible de obtener a través de la tecnología. La emoción de una voz en directo, sin necesidad de amplificadores, es una experiencia única. Vigo juega con ventaja. Este sábado, arranca el Otoño Lírico, un ostentoso programa que traerá a la ciudad olívica talentos dignos del Metropolitan de Nueva York.