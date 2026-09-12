Jose Lores

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Gala por Palestina organizada por Pallasos en Rebeldía

La explanada del Náutico de Vigo acoge este sábado una gala por Palestina organizada por Pallasos en Rebeldía, Rumbo a Gaza y la Global Sumud Flotilla. El acto cuenta con las actuaciones de Najla Shami, Avelino González, Sue Moreno, Fran Boza, Uxía (Trío) y Uxía Lambona e a Banda Molona, con Jessica Canosa como presentadora. La cita coincide con la prevista llegada a Vigo de integrantes de la flotilla solidaria, que inicialmente tenían previsto arribar a la ciudad el viernes. Una avería sufrida por su embarcación en Santander impidió finalmente completar el viaje según lo programado.