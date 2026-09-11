Pedro Mina / Pablo Galán / Edgar Melchor

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Vigo inaugura las escaleras mecánicas desde Porta do Sol a Praza do Rei

El alcalde de Vigo Abel Caballero visitó este viernes las obras de humanización e instalación de rampas mecánicas en el Paseo de Granada, frente a Praza do Rei y las instalaciones de la Policía Local que ya están en funcionamiento. La actuación cuenta con una inversión de 3.344.461 euros, de los cuales 2 millones proceden del Plan de Recuperación del Gobierno de España, financiado con fondos europeos Next Generation de la Unión Europea.