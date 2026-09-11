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Un coche sin frenos choca contra un céntrico supermercado de Vigo y hiere a una empleada

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Jose Lores / Marta Fontán

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Un coche sin frenos choca contra un céntrico supermercado de Vigo y hiere a una empleada

Jose Lores

Marta Fontán

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Aparatoso accidente de circulación en pleno centro urbano de Vigo. Un vehículo impactó a primera hora de la tarde de este viernes contra la pared de un supermercado ubicado en la plaza de Fernando el Católico, junto a la calle Urzáiz, abriendo un boquete en la pared, lo que generó escombros que hirieron a una trabajadora que se encontraba en el interior de las instalaciones. Más información

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