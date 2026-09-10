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Jose Lores

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Vigo rememora su Movida con el ciclo Son & Mar Vigo, en el muelle de Transatlánticos

La música que convirtió a Vigo en uno de los epicentros culturales de España durante los años 80 volverá a sonar este sábado en el muelle de Transatlánticos. El ciclo Son & Mar Vigo 2026 dedicará una de sus jornadas principales a la Movida viguesa, con un homenaje especial a Golpes Bajos, la banda liderada por el fallecido Germán Coppini y uno de los nombres fundamentales de aquella generación. Más información