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R. V.

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La Policía Nacional desarticula tres narcopisos en Vigo

El Tribunal de Instancia de Vigo ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para dos de los cinco detenidos este miércoles en una operación policial contra el narcotráfico en tres pisos de la ciudad. Los otros tres han quedado en libertad, dos de ellos con la obligación de comparecer en sede judicial cada 15 días. Todos los implicados son investigados por tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.