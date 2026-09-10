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Alba Villar

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Exposición Chema madoz en el Teatro Afundación

Desde esta mañana están disponibles en el Teatro Afundación 47 piezas del madrileño, Premio Nacional de Fotografía y Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes. Es un recorrido que abarca su obra desde 1980 hasta 2025 y, aunque en la técnica se pueden distiguir algunas de las más antiguas, el paso de los años es sobre los marcos indistinguible. Todas funcionan como una combinación de naturaleza y composiciones materiales que ponen a prueba al espectador y le retan a encontrar significados no definidos por el propio artífice.