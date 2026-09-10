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Los afectados por el Ofimático de Vigo claman en la calle por sus viviendas y terrenos: «O barrio non se expropia»

El PIA Ofimático es el proyecto urbanístico promovido por la Xunta para desarrollar suelo residencial en Vigo, en un perímetro de 210.814 metros el entorno de la antigua estación de autobuses de la avenida de Madrid. Sin embargo, la propuesta lleva meses «levantando ampollas» por las expropiaciones. Los vecinos que van a ver sus propiedades afectadas se concentraron este jueves a las 18.30 horas ante la Asociación de Vecinos As Fontes, en Lavadores. Fueron a protestar y a reclamar unas condiciones que consideran más justas. La movilización fue convocada bajo los lemas «O barrio non se expropia» y «Menos expropiacións, máis futuro».