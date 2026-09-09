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Gael Radío, el reto de la vuelta al cole para niños invidentes
«¿Si voy al espacio te quedas contento?», le pregunta Gael Radío a su padre. «Sí. Y si me envías una foto, más», le contesta. A sus siete años dice que de mayor quiere ser astronauta, aunque es consciente de que antes aún tiene que enfrentarse a unos cuantos cursos escolares. Hoy empieza segundo de Primaria y confiesa que tiene ganas, unas pocas, al menos por estar de nuevo con sus amigos. Más información