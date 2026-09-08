Concello de Baiona

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El Concello de Baiona responde a Abel Caballero: «Tenemos derecho a tener un bien esencial como es el agua»

Una frase de Abel Caballero «sacada de contexto», según fuentes municipales de Vigo, provocó este martes la reacción del alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña. Acompañado por siete de sus ediles, el regidor miñorano aseguró que «tenemos derecho, como cualquier otro ciudadano de esta provincia, a tener un bien esencial como es el agua, y especialmente en un período de sequía». Más información