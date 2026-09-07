Pedro Mina

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El triaje hospitalario para detectar antes a los pacientes graves cumple un mes de funcionamiento en el PAC de Vigo

Se cumple un mes desde que el pasado 4 de agosto, la enfermería clasifica a los pacientes mediante el sistema de triaje Manchester, la herramienta utilizada desde hace años en las urgencias de los hospitales gallegos para establecer la prioridad asistencial según la gravedad. Antes, los sanitarios contaban solo con la información que recoge (y solo a veces), en admisión, el personal administrativo cuando el paciente lo relata a su llegada. Más información