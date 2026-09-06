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Segunda jornada del Festival Son & Mar con Cómplices y Tam Tam Go

Segunda jornada del Festival Son & Mar con Cómplices y Tam Tam Go

Pablo Hernández Gamarra

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Segunda jornada del Festival Son & Mar con Cómplices y Tam Tam Go

Pablo Hernández Gamarra

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Como si se tratase de una cinta de casete grabada con las mejores canciones de toda una época. Así retrocedió ayer en el tiempo la explanada del muelle de Trasatlánticos, que en la segunda jornada del Festival Son & Mar rindió homenaje a «los maravillosos años noventa» hasta bien entrada la madrugada de la mano de algunos de sus protagonistas: Tam Tam Go, Cómplices, Rafa Sánchez y Amistades Peligrosas. Más información

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