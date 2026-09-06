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Autoridad Portuaria impulsará el desarrollo de un Gemelo Digital Ambiental con Inteligencia Artificial en Peiraos do Solpor

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Tras los éxitos cosechados hasta el momento, con varios premios a nivel mundial y el aval de más de 18.000 personas que han visitado desde su apertura el nuevo observatorio submarino “Atlántida”, el programa “Peiraos do Solpor”- promovido y ejecutado por la Autoridad Portuaria de Vigo- sigue dando pasos en firme.

Esta nueva fase permitirá transformar las infraestructuras de Peiraos do Solpor en un laboratorio vivo de investigación marina de última generación, para lo que contará con socios científicos de referencia como la Universidad de Vigo (UVigo), la Universidad Técnica de Dinamarca (DTU), la Universidad Politécnica de Valencia y el Centro de I+D e Innovación Tecnológica de Barcelona (LEITAT). Más información

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