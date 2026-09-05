Alba Villar

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El parque de Castrelos acogió una jornada de lectura al aire libre organizada por el club The Reading Book

Una manta, mochila, un termo con bebida y el parque de Castrelos. Cualquiera pensaría en un pícnic, y sí, pero con un único menú: libros. El club vigués The Reading Book organizó este sábado un plan de lectura al aire libre. Casi medio centenar de personas, miembros o no del club, pero sí amantes de la literatura se tumbaron en el césped a disfrutar de uno de los placeres, quizás también el más económico, que a día de hoy se puede encontrar.