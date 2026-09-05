David Eyo (El Hombre del Bosque)

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

«Hemos sido engañados por los olivos», explica El Hombre del Bosque

«Hemos sido engañados por los olivos». David Eyo, conocido como El Hombre del Bosque, explica por qué los ejemplares de tronco retorcido y rugoso que estamos acostumbrados a ver en Vigo no muestran su aspecto natural. Los olivos también pueden crecer altos, lisos y de gran porte. La diferencia está, en buena medida, en las podas y en las necesidades de producción.