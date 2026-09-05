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«Hemos sido engañados por los olivos», explica El Hombre del Bosque

«Hemos sido engañados por los olivos», explica El Hombre del Bosque

David Eyo (El Hombre del Bosque)

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«Hemos sido engañados por los olivos», explica El Hombre del Bosque

David Eyo (El Hombre del Bosque)

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«Hemos sido engañados por los olivos». David Eyo, conocido como El Hombre del Bosque, explica por qué los ejemplares de tronco retorcido y rugoso que estamos acostumbrados a ver en Vigo no muestran su aspecto natural. Los olivos también pueden crecer altos, lisos y de gran porte. La diferencia está, en buena medida, en las podas y en las necesidades de producción.

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