Pablo Hernández Gamarra

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Así queda la circulación en la avenida de Madrid tras la eliminación de la «turboglorieta»

Tras estar a prueba desde octubre del año pasado, la compleja «turboglorieta» de la avenida de Madrid de Vigo no ha pasado el examen. Comenzó con pitidos, bocinazos y muchas retenciones y, aunque los cláxones se calmaron con el tiempo, no así las largas colas para entrar y salir de la ciudad. Por ello, como anunció ayer el alcalde, Abel Caballero, desde hoy 3 de septiembre, la «turborrotonda» ha pasado a la historia. En su lugar, este complejo cruce de la ciudad pasa a estar regulado por semáforos. Pero hay maniobras nuevas que los conductores deberán tener en cuenta respecto a las que sí se podían hacer antes del cambio. Más información