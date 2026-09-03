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Así queda la circulación en la avenida de Madrid tras la eliminación de la «turboglorieta»

Así queda la circulación en la avenida de Madrid tras la eliminación de la «turboglorieta»

Pablo Hernández Gamarra

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Así queda la circulación en la avenida de Madrid tras la eliminación de la «turboglorieta»

Pablo Hernández Gamarra

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Tras estar a prueba desde octubre del año pasado, la compleja «turboglorieta» de la avenida de Madrid de Vigo no ha pasado el examen. Comenzó con pitidos, bocinazos y muchas retenciones y, aunque los cláxones se calmaron con el tiempo, no así las largas colas para entrar y salir de la ciudad. Por ello, como anunció ayer el alcalde, Abel Caballero, desde hoy 3 de septiembre, la «turborrotonda» ha pasado a la historia. En su lugar, este complejo cruce de la ciudad pasa a estar regulado por semáforos. Pero hay maniobras nuevas que los conductores deberán tener en cuenta respecto a las que sí se podían hacer antes del cambio. Más información

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