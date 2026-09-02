Jose Lores

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Vigo muestra su apoyo a Ceuta con una concentración multitudinaria en la Praza do Rei

Cientos de vecinos se concentraron este miércoles a las 20.00 horas en la Praza do Rei de Vigo para mostrar su apoyo a Ceuta. La protesta de la ciudad olívica se sumó a las numerosas convocatorias promovidas en distintos puntos de España por la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Durante el acto pudieron verse numerosas banderas de España y también de Ceuta entre los asistentes. El PP de Vigo respaldó públicamente la convocatoria y participó en la concentración.