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Así rescataron los Bomberos de Vigo a una perrita que se coló por una tubería en Beade

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Unos ocho bomberos del parque de Vigo participaron durante más de seis horas en el rescate de un cachorro que había caído en una tubería en una finca de Beade, en Vigo. Alrededor de ocho efectivos trabajaron durante más de seis horas para localizar a la perrita y encontrar una forma segura de hacerla salir. Ante la imposibilidad de alcanzarla directamente, los bomberos buscaron la arqueta más próxima conectada con la conducción donde fueron echando agua para tratar de que la corriente empujase al animal por la tubería. Más información