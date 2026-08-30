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La actuación de los 'Amigos de Mos' en el parque forestal de Beade

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Esta pandilla, formada por 28 amigos, están unidos por su afición a la música, así que volvieron a reunirse este verano para compartir una de sus tradicionales jornadas de convivencia. El grupo acostumbra a encontrarse dos veces al año: en agosto, alrededor de un churrasco, y en diciembre, con un cocido. Y siempre con las notas de sus instrumentos para amenizar el encuentro.