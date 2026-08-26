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Convivir con párkinson

Convivir con párkinson

Marta G. Brea

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Convivir con párkinson

Marta G. Brea

Vigo
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La enfermedad Parkinson que a César Fernández le diagnosticaron hace ocho años le priva del 50% de su movilidad. Lo más limitante para este hombre de 65 años son los espasmos de horas de duración que le dan, sobre todo, a partir de las 8 de la tarde. «Me quedo rígido, sudo, no puedo hablar, no puedo caminar», describe este ex policía portuario, que tocaba en un grupo y corría diez kilómetros día sí, día no. Así que aprovecha las mañanas para salir a pasear por su barrio de San Roque. «Caminas mucho más despacito, pero también ves la vida más despacito y eso tiene sus ventajas», subraya y asegura: «Soy una persona feliz. Con todo lo que tengo, me considero un afortunado».

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