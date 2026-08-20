Pablo Hernández Gamarra

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Yoli y Miguel rescataron a una bañista en Samil

Érase una Policía Nacional, un profesor de Educación Física y un partido de vóley. Podría ser el inicio de un chiste popular pero es el comienzo de una historia de héroes. De cómo sin dudarlo y hasta coordinados sin quererlo, Yoli y Miguel Ángel, compañeros de universidad y amigos, se lanzaron al mar para rescatar a una bañista arrastrada por la corriente en la zona de la desembocadura del Lagares, en la playa de Samil. «En cuanto vi la cabeza y cómo se la llevaba la corriente dije 'Migui, vamos' y nos metimos a por ella sin dudarlo», cuenta la agente. Más información