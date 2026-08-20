Jose Lores

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La elegancia no tiene edad en la residencia para personas mayores Ballesol

En la víspera del Día Internacional de la Moda, en la residencia para personas mayores Ballesol celebraron este jueves su particular desfile de modelos. En un encuentro intergeneracional en el que también participaron hijos, nietos y profesionales del centro, levantaron la autoestima de los residentes y fomentaron el envejecimiento activo con una actividad en la que quisieron lanzar un mensaje claro: la elegancia no tiene edad. Más información