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Detectan una fuga en el tubo submarino que suministra al Morrazo desde Vigo

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El agua dulce que llega a Cangas y Moaña se potabiliza en Vigo y procede fundamentalmente del embalse de Eiras. Viaja por un tubo submarino que une Teis con Moaña. Es una conducción relativamente reciente. En 2009 la antigua tubería dio bastantes problemas y sufrió tres roturas. En una de ellas se perdieron unos 9 millones de litros. Por ese motivo se construyó una segunda conducción submarina, que entró en servicio y permitió aumentar el caudal y, sobre todo, tener mayor seguridad ante una avería. Las obras terminaron en 2013 y en 2017 la primera quedó totalmente fuera de servicio. Más información

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