Pedro Mina

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Los cañones de O Castro vuelven a la vida tras tres meses de restauración

Los cañones que vigilan desde el Monte de O Castro vuelven a lucir como parte de la fortaleza que durante siglos protegió Vigo. El Concello ha invertido 32.000 euros en su restauración, una actuación destinada a recuperar tanto las piezas metálicas como las antiguas cureñas de madera que servían de soporte. «Ahora estamos ya en la reparación de elementos que le dan el carácter a la propia fortaleza», señaló Abel Caballero durante la presentación de los trabajos. El alcalde recordó además la particular historia de estas piezas: fueron adquiridas por Fernando VII entre 1817 y 1818 al zar Alejandro I de Rusia y, según la leyenda, «no valían gran cosa». Una historia difícil de comprobar, pero que no resta presencia a unos cañones que, en palabras de Caballero, resultan «impresionantes». Más información