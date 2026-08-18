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Fillas de Cassandra: «Este momento é unha cousa que estivo no imaxinario de Fillas desde que naceu»

Fillas de Cassandra: «Este momento é unha cousa que estivo no imaxinario de Fillas desde que naceu»

Jose Lores / Jose Antepazo / Pedro Fernández

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Fillas de Cassandra: «Este momento é unha cousa que estivo no imaxinario de Fillas desde que naceu»

Jose Lores

Jose Antepazo

Pedro Fernández

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Fillas de Cassandra debutou este domingo na última canción de Castrelos, dentro do festival FNAC Live Vigo. O dueto vigués formado por Sara Faro e María Soa declaraba que subirse ao escenario do emblemático auditorio da cidade olívica era o «soño» da súa vida. Minutos antes de cumprilo, as artistas falaron con FARO sobre o que significaba este concerto para elas e cal eran as súas sensacións.

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