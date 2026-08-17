Jose Lores / Jose Antepazo

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Fin de fiesta en gallego en Castrelos con Fillas de Cassandra, The Rapants y Eladio y los Seres Queridos

Castrelos despidió este domingo sus conciertos de verano a ritmo gallego con el FNAC Live, que reunió en Vigo a Eladio y Los Seres Queridos, Fillas de Cassandra y The Rapants. La cita arrancó a las 19.15 horas con Bea Fernandes y se prolongó hasta pasada la medianoche, entre calor, público buscando sombra y algún problema técnico ya resuelto en el sonido de Fillas de Cassandra. Eladio repasó dos décadas de canciones, las viguesas vivieron una noche soñada junto al parque que las vio crecer y The Rapants pusieron el broche final a la edición estival.