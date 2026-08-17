R. V.

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La alarma de un supermercado despierta y «tortura» a los vecinos de Vigo durante horas

Una alarma activada desde primera hora de la mañana ha causado este lunes importantes molestias entre los vecinos de la avenida do Alcalde Portanet y el entorno de Pereiró, en Vigo. La grabación en inglés, procedente de un supermercado entre la travesía Alcalde Portanet y Camiño dos Oriños, empezó a sonar sobre las 6.50 horas y no se desconectó hasta las 10.20. La Policía Local comprobó que no había indicios de delito y que la incidencia fue probablemente accidental, especialmente molesta en una jornada festiva por San Roque.