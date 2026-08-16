Pablo Hernández Gamarra

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La tienda de segunda mano y antiguedades 'El Rastro' cierra, tras 47 años, por jubilación

Desde libros y vajillas hasta máquinas de escribir y muebles con más de un siglo de historia. Durante 47 años, El Rastro de Vigo ha acumulado entre sus paredes objetos que alguna vez formaron parte de otras vidas. Ahora, el establecimiento se prepara para echar el cierre por jubilación y despedirse de su clientela que los ha acompañado durante todos estos años. Más información