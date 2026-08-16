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El baile de los recién casados que se comprometieron tras una petición de mano realizada en una enorme valla colocada en Vigo

El baile de los recién casados que se comprometieron tras una petición de mano realizada en una enorme valla colocada en Vigo

Cedido

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El baile de los recién casados que se comprometieron tras una petición de mano realizada en una enorme valla colocada en Vigo

Cedido

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La historia que comenzó con una declaración de amor imposible de pasar por alto ya tiene final feliz. Rubén Alfaya Blanco, de 33 años y natural de Mondariz, y Patricia Cid Fernández, de 31 y natural de Vilagarcía, se casaron el 8 de agosto en Punta Moa, en Marín, año y medio después de protagonizar una de las peticiones de matrimonio más llamativas que se recuerdan en Vigo.

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