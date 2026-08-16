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El baile de los recién casados que se comprometieron tras una petición de mano realizada en una enorme valla colocada en Vigo
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La historia que comenzó con una declaración de amor imposible de pasar por alto ya tiene final feliz. Rubén Alfaya Blanco, de 33 años y natural de Mondariz, y Patricia Cid Fernández, de 31 y natural de Vilagarcía, se casaron el 8 de agosto en Punta Moa, en Marín, año y medio después de protagonizar una de las peticiones de matrimonio más llamativas que se recuerdan en Vigo.