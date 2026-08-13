Pablo Hernández Gamarra

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Hugo Naranjo defiende que el cambio físico es solo la consecuencia de una buena planificación y seguir unos buenos hábitos

Transformar el cuerpo es solo la consecuencia visible de un proceso mucho más profundo que se libra en la mentalidad y en la organización del día a día. Bajo esta premisa trabaja Hugo Naranjo, un joven preparador fitness de 23 años vigués que ha convertido su pasión por propuesta en un modelo de apoyo personalizado para quienes buscan dar un giro a sus hábitos.