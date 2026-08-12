Marta G. Brea

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Así se vivió el eclipse en el monte de O Castro, en Vigo

El Monte do Castro atardeció con miles de personas expectantes por el fenómeno. Tras la sorpresa de muchos Con el mirador principal cerrado, la ladera se llenó a medida que avanzaba la tarde y la sombra de la Luna comenzaba a recortar el disco solar. Algunos de los asistentes notaron un ambiente distinto en la ciudad: «Hoy en la playa había menos gente, apenas había gente por la calle, la gente se ha movilizado para verlo».