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Una «luz muy especial» ilumina Bouzas

Una «luz muy especial» ilumina Bouzas

Imagen: Pablo Hernández Gamarra / Edición Eli Regueira

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Una «luz muy especial» ilumina Bouzas

Imagen: Pablo Hernández Gamarra / Edición Eli Regueira

Vigo
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No solo el sol y la luna se dieron cita en Vigo este 12 de agosto. Javier Pastor y Olaia Ezquerra, una pareja que vive una relación a distancia: él, de Valencia; ella, del País Vasco. Habían planeado un viaje para reunirse en Galicia y la casualidad quiso que su encuentro coincidiera con la cita astronómica. «Ya era especial poder vernos aquí, pero que encima nos coincida con algo así lo hace todavía más especial», comentaba Javier. Para Olaia, el recuerdo quedará ligado a una tarde compartida: «No sabemos cuándo volveremos a coincidir en algo así, así que habrá que guardarlo bien», resumía.

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