Carolina Cachafeiro

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Vigo ante el Eclipse: entre «no me lo pierdo» y «me da igual»

A un día del eclipse, todos tienen sus gafas homologadas preparadas... ¿o no? Y es que hay gente que lejos de unirse al furor que causa este acontecimiento, decide esquivar la expectación y seguir con su rutina diaria. El miércoles 12 de agosto muchos españoles estarán pendientes y mirarán al cielo durante unos minutos. Más de un siglo después, un eclipse total solar se paseará sobre la Península Ibérica, que se verá en su plenitud en comunidades autónomas como Galicia, Asturias, Castilla y León y Baleares y son muchos los que tienen esa fecha marcada en su calendario. Este fenómeno alcanzará su fase máxima alrededor de las 20:28-20:30. España será uno de los mejores lugares del mundo para observar este evento astronómico y el norte es uno de los grandes afortunados para verlo. En Vigo, el eclipse será casi total y la curiosidad invita a buscar el mejor lugar de la ciudad para contemplarlo. Algunos lo harán desde terrazas, otros se han apuntado a excursiones en barco por la ría y también habrá quienes simplemente elijan algún punto de la urbe para disfrutarlo. Más información