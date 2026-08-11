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Situación crítica del embalse de Eiras
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, alertó este martes de que el embalse de Eiras se encuentra actualmente en «la peor situación histórica» de reservas de agua registrada para estas fechas. Según explicó, sin la nueva estación potabilizadora financiada por el Concello, la ciudad dispondría de agua para aproximadamente tres meses y medio, mientras que la nueva infraestructura permite elevar ese margen hasta entre cuatro meses y medio y cinco meses. Más información
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