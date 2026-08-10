Alba Villar

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Elena comparte la historia de Vigo a través de su cuenta de Instagram

La memoria de Vigo se hereda. A veces, llega en forma de relatos compartidos a través del boca a boca; otras, se activa al deslizar el dedo por la pantalla de un teléfono móvil. El objetivo inicial era tan simple como ambicioso: localizar imágenes antiguas de la ciudad, acudir al punto exacto donde se colocó el fotógrafo original y disparar una réplica a todo color para evidenciar la transformación del paisaje urbano. Tras capturar ambos instantes, el reto culmina al rescatar la crónica originaria de cada rincón para trasladarla a los lectores en el pie de foto. Así nació @vigopastandpresent, una cuenta de Instagram creada hace cuatro años por Elena Pérez, una viguesa apasionada por la historia y la tradición local que, animada por su hijo Pablo, se lanzó a las redes sociales para recopilar el pasado olívico y contrastarlo con el presente. Más información