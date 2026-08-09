Jose Antepazo

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Desde la zona de control se manejan todos los aspectos técnicos del espectáculo

Si bien el público se fija en todo lo que acontece en el escenario, lo cierto es que uno de los espacios más importantes de la orquesta, que permiten que todo lo que se ve y se escucha sea posible, se encuentra de espaldas al público. Se trata de la zona de control. Desde esta caseta situada en el centro de la plaza, frente por frente a la gran estructura, Ayrton Riva se encarga de la realización, Juan Carlos está constantemente pendiente de nivelar el audio para que el volumen de los micrófonos sea óptimo y Manuel controla todas las luces y los focos para que la experiencia sea inmejorable.