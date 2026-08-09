Jose Antepazo

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Lito Garrido, director y vocalista más longevo, habla sobre los inicios y el inesperado éxito de la formación

La orquesta Panorama recorre distintas ciudades de España con su actual gira, Time Tour. Este agosto, solo descansan una jornada de los 31 días que tiene el mes. «Queríamos convertir Panorama en una de las más demandadas de Galicia, pero este éxito nacional no estaba en nuestra cabeza», admite Lito Garrido, viva imagen de la orquesta. El cantante es el más veterano y una de las voces más longevas de la verbena gallega. Sus inicios en la famosa orquesta se remontan a 1993, pero según razona, su jubilación será decisión del público, mostrándose dispuesto a continuar mientras los espectadores así lo deseen.