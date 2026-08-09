Jose Antepazo

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FARO se cuela en el 'backstage' de Panorama: conoce los camerinos y el elevador

FARO se cuela en primicia en los camerinos de Panorama. «Esto es la parte que no se ve, pero donde pasamos el tiempo que no estamos actuando», cuenta Diego Moreira, uno de los principales vocalistas de la orquesta. «Esto son como pases de correr y de prepararse, momentos que no se ven, pero en los que estamos dándolo todo», detalla. Los vestuarios masculinos son bastante amplios. Cuentan con armarios y cajones en los que los miembros colocan sus distintos outfits, espejos para confirmar que los looks son dignos de una película de Hollywood y un espacio con nevera y microondas.