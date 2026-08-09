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La excursión a las islas Cíes de Mario, Alsira y su nieto Sergio, en un minuto

La idea de visitar Cíes surgió durante una conversación entre Sergio (29 años) y su abuelo (92 años). La familia había visitado Ons unos años antes y Mario reconoció que apenas recordaba aquella primera excursión a las islas. Su nieto decidió entonces organizar el viaje. «Pensé que sería interesante llevarlos para que vieran cómo está actualmente. Compartir tiempo con los abuelos (Alsira tiene 83 años) es un privilegio y muchas veces no nos damos cuenta de lo rápido que pasa», explica Sergio.