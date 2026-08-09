Jose Antepazo

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Así es un día con la Orquesta Panorama

Hablar de la orquesta Panorama es hablar de una de las grandes referencias de Galicia. De un fenómeno que, desde hace años, llena las plazas y fiestas dentro y fuera de la comunidad con un despliegue escénico difícil de igualar. Cuando cae la noche, miles de miradas se centran en un mismo lugar, aunque resulta imposible fijarse en un único punto. La orquesta ofrece un espectáculo en el que siempre ocurre algo en cualquier parte del escenario. Más información