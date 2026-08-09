O Marisquiño

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Abel Caballero saca sus «pasos prohibidos» en O Marisquiño

El Marisquiño no termina de verdad hasta que Abel Caballero saca sus «pasos prohibidos». No es la primera vez, ni seguramente será la última, que el alcalde de Vigo se adueña por unos minutos de la pista de break dance para animar al público. Tras lanzarse con un par de piruetas y dedicar varios guiños a los asistentes, Caballero aprovechó para felicitar a los organizadores por el evento. A punto de cumplir los 80 años, el regidor volvió a demostrar que todavía tiene cuerda —y ritmo— para rato.