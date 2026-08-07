Pablo Hernández Gamarra

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O Marisquiño no entiende de edades

No es el público habitual de O Marisquiño, pero precisamente por eso su presencia llama la atención. Mientras los skaters y riders desafían la gravedad ante cientos de jóvenes, un pequeño grupo de residentes del centro Serge Bembrive observa cada salto con una mezcla de sorpresa, curiosidad y sonrisas. Han llegado por la mañana en una de las excursiones que el centro organiza para romper con la rutina. Más información