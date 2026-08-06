Marta G. Brea

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O Marisquiño abrió este jueves su XXVI edición con los más jóvenes

El mayor festival de cultura y deportes urbanos de España abrió este jueves una nueva edición con una jornada de calentamiento marcada por los talleres de iniciación, las primeras sesiones de entrenamiento y los cientos de participantes que comenzaron a llenar el recinto vigués. Aunque las competiciones no arrancarán hasta este viernes, el ambiente propio de O Marisquiño ya se respiraba desde primera hora entre bicicletas, monopatines y patinetes. Más información