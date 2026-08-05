Marta G. Brea

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

El «Vigo Junior» nace como antesala del Concurso Internacional de Piano «Cidade de Vigo»

Como antesala del Concurso Internacional de Piano «Cidade de Vigo», medio centenar de jóvenes promesas del teclado compiten esta semana en el Conservatorio Superior de Música de Vigo, en la primera edición junior del certamen. El «Vigo Junior», que nace para servir de «trampolín» para los músicos de entre 7 y 19 años, arrancó este miércoles con la semifinal en centro de O Castro y celebra ya este jueves la final. Más información