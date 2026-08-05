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Menchu Lamas, Ánxel Huete y Antón Patiño vuelven a sentarse juntos, 40 años después del final de Atlántica
Atlántica vuelve a reunirse. En un edificio antiguo de la plaza de la Constitución, Román Pereiro abre las puertas de su casa. Lo hace con el propósito de volver a juntar a algunos de los principales impulsores de aquella iniciativa, en un espacio que es casi un museo y que está repleto de obras de las grandes figuras de la Galicia artística de los años ochenta, entre ellas las de sus propios invitados. Más información
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