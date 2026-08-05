Pablo Hernández Gamarra

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Comuneros de Vigo enseñan a los vecinos a protegerse de los incendios

La Mancomunidad de Montes de Vigo lleva desde el inicio del verano trabajando a destajo para evitar posibles incendios forestales. La sequía y la falta de lluvias han creado un caldo de cultivo preocupante convirtiendo el monte vigués, que abarca el 15% de todo el territorio de la ciudad, en un auténtico polvorín. En lo que más están insistiendo es en la concienciación de la población de la gravedad de la situación y por eso se han lanzado a formar a los vecinos que viven en el rural sobre la necesidad de la prevención y de autoprotegerse. Más información