Marta G. Brea

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Representantes del Concello, Zona Franca y la organización visitaron el recorrido del descenso del Marisquiño

El descenso urbano de O Marisquiño ya está preparado para volver a convertir las calles del centro de Vigo en un circuito de alta velocidad. El acto de presentación contó con la participación del alcalde, Abel Caballero; el delegado especial del Consorcio de la Zona Franca, David Regades; y el director y fundador del festival, Carlos Domínguez «Pity». Los tres destacaron el peso que esta disciplina ha adquirido dentro del programa y su capacidad para reunir cada año a miles de espectadores. Más información