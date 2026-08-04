Marta G. Brea

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Nueva cola en Castrelos para las entradas del concierto de Viva Suecia

Viva Suecia ha sido el motivo de la nueva cola que se ha formado ante las taquillas de Castrelos desde el lunes. Cientos de personas guardaban posiciones para hacerse con alguno de los 4.000 tickets que se despachan presencialmente - en dos turnos, a las 9 y a las 16 horas- para la platea del auditorio a un precio de 15 euros. El grupo de indie rock murciano actuará el próximo 14 de agosto a las 22 horas.