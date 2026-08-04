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Concentración en Príncipe en protesta por un caso de discriminación lingüística nunha tenda onde se negaron a atender a unha clienta en galego

Concentración en Príncipe en protesta por un caso de discriminación lingüística nunha tenda onde se negaron a atender a unha clienta en galego

R. V.

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Concentración en Príncipe en protesta por un caso de discriminación lingüística nunha tenda onde se negaron a atender a unha clienta en galego

R. V.

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Medio centenar de personas, encabezadas pola plataforma Mesa pola Normalización Lingüística, concentrouse esta mañá na rúa Príncipe de Vigo en sinal de protesta pola denuncia dun caso de discriminación lingüística contra unha tenda local que se negou a atender a unha clienta en galego. Más información

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